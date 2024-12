Marți, 17.12.2024, la București, Uniunea Generala a Industriașilor din România (UGIR) si-a desemnat noua conducere executiva. In cadrul ședinței Adunării Generale a UGIR, cu unanimitate de voturi, in for statutar, a fost ales in funcția de Prim- Vicepreședinte, Domnul Bobby George Marius Păunescu, producător/regizor si președinte ARMIS.