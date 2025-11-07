Televiziunea Poporului, prima televiziune de știri din România, rămâne prima opțiune a românilor zi de zi. Numărul uriaș al oamenilor care urmăresc știrile Realitatea PLUS, inclusiv în mediul online, acolo unde s-au strâns peste 24 de milioane de aprecieri, este cea mai mare dovadă de încredere pe care poporul o arată față de munca noastră. Vă mulțumim și vă asigurăm că vocea voastră se va face în continuare auzită aici.