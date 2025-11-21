O ediție absolut incendiară, la Realitatea Plus. Anca Alexandrescu, candidat independent la Primăria Capitalei, care le dă fiori celor care fac parte din Coaliție de guvernare și care și-au trimis candidații proprii în această cursă.

UPDATE Makaveli – Vrem să sprijiniți amărâții care au fost batjocoriți de guvernanți

UPDATE Anca Alexandrescu – Suntem siguri că putem reda demnitatea românilor. Împreună, vom face lucrurile bine.

UPDATE Anca Alexandrescu – Am renunțat la confortul vieții mele. Aveam de toate, nu-mi lipsea nimic. Dar, pentru bucureșteni am intrat în această luptă. Am găsit un om, care, după mizeria de anul trecut, cu furtul alegerilor, mi-a trimis un buchet de flori.

Alexandru Zidaru, Makaveli – Azi, de ziua mea, am hotărît să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu.

