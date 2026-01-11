Trupele rusești au bombardat 28 de așezări din regiunea Herson în ultimele 24 de ore. Doi civili au fost răniți în urma atacurilor armatei rusești.

UPDATE 07:30 – Regiunea Mykolaiv, sub asediul dronelor: O clădire administrativă din Lymany, distrusă după trei atacuri succesive.

Localitățile din regiunea Mykolaiv rămân sub presiunea constantă a atacurilor aeriene. Șeful Administrației Militare Regionale (OVA), Vitaliy Kim, a raportat prin intermediul platformei Telegram că forțele inamice au vizat comunitățile Ochakivska și Galitsynivska de trei ori în cursul zilei de ieri.

Bilanțul incidentelor: Pagube materiale, dar fără victime Inamicul a utilizat drone de tip FPV (First Person View) în cadrul a trei valuri succesive de atacuri. Deși intensitatea loviturilor a fost ridicată, autoritățile au transmis vești liniștitoare privind starea populației:

Infrastructură: O clădire administrativă din satul Lymany a suferit avarii semnificative în urma uneia dintre explozii.

Victime: Din fericire, nu au fost raportate persoane rănite sau decese în urma acestor incidente.

Informațiile, preluate și de agenția Ukrinform, confirmă strategia continuă de hărțuire a zonelor civile și administrative din sudul Ucrainei prin intermediul tehnologiei fără pilot.

UPDATE 07:00 – Forțele de apărare aeriană au neutralizat 125 din cele 154 de drone cu care rușii au atacat Ucraina.

Sâmbătă seară, începând cu ora 18:30, Federația Rusă a lansat un atac aerian de amploare asupra teritoriului ucrainean, utilizând un arsenal diversificat de 154 de drone. Potrivit raportului oficial, majoritatea aparatelor de zbor — aproximativ 110 unități — au fost drone de atac de tip Shahed, restul fiind completat de modele Gerbera și alte tipuri de sisteme fără pilot.

Direcțiile de atac și proveniența dronelor Lansările au fost coordonate din mai multe puncte strategice aflate atât pe teritoriul Rusiei, cât și în zonele ocupate:

Din Federația Rusă: Millerovo, Kursk, Orel, Bryansk și Primorsko-Akhtarsk.

Din Crimeea ocupată: Gvardiyske.

Răspunsul forțelor de apărare ucrainene Incursiunea aeriană a fost întâmpinată de o ripostă complexă a Forțelor de Apărare ale Ucrainei. La respingerea atacului au participat activ: