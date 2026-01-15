România și celelalte țări din flancul estic al Europei ar putea fi primele afectate de un val de retrogradări ale ratingurilor de țară, dacă tensiunile dintre SUA și Danemarca privind statutul Groenlandei ar duce la o fractură în interiorul NATO. Avertismentul vine de la agenția Fitch Ratings.

Fitch aplică deja o ajustare negativă de o treaptă statelor aflate în zone geopolitice sensibile, precum Israel, Taiwan sau Coreea de Sud. O abordare similară ar putea fi extinsă și în Europa, dacă alianța nord‑atlantică ar da semne de slăbiciune. Într-un astfel de scenariu, țările situate în proximitatea Rusiei — inclusiv România, Polonia și statele baltice — ar fi considerate cele mai vulnerabile, a explicat șefului departamentului de ratinguri suverane, James Longsdon, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

Acesta a subliniat că apropierea geografică de Rusia este un factor esențial în evaluarea riscului: „Cu cât ești mai departe de Rusia, cu atât riscul scade.”

Disputa privind Groenlanda reaprinde temerile privind coeziunea NATO

Tensiunile au fost alimentate de declarațiile premierului danez, care a avertizat că un conflict deschis cu Washingtonul pe tema Groenlandei ar putea marca „sfârșitul NATO”. Divergențele persistă, după ce președintele Donald Trump a reiterat că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda, generând un dezacord profund între cele două capitale.

Deși Danemarca nu riscă o retrogradare — ratingul său AAA este considerat solid, iar importanța economică a Groenlandei este redusă — efectele indirecte asupra Europei de Est ar putea fi semnificative, dacă alianța transatlantică ar intra într-o perioadă de instabilitate.

Fitch: orice decizie depinde de evoluția situației

Agenția de rating precizează că nu există o acțiune iminentă, însă monitorizează îndeaproape evoluțiile. O eventuală deteriorare a relației NATO–SUA ar putea declanșa reevaluări rapide, în special în statele aflate în prima linie a riscurilor geopolitice.