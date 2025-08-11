Vești îngrijorătoare pentru românii care au credite la case. Ratele acestora vor exploda de la toamnă, mai exact începând cu data de 1 octombrie. În funcție de durata creditului și valoarea ratei, românii vor plăti cu până la 100 de lei mai mult în fiecare lună, arată statisticile.

Totul vine după ce IRCC va ajunge în toamnă la cel mai ridicat nivel de când a fost introdus, iar noua valoare se va aplica începând cu luna octombrie.

Astfel, indicele IRCC, după care sunt calculate ratele la locuințele achitate în lei, va urca de la 5,55% la 6,07%.

Este cel mai ridicat nivel de la introducerea acestui indicator, în mai 2019. Până atunci, vor crește prima oară ratele celor cu împrumuturi legate de ROBOR.

Situația este rezultatul tensiunilor economice și politice acumulate în ultimele luni, după adoptarea noilor măsuri de austeritate luate de Guvern, care își lasă amprenta și asupra pieței financiare din țara noastră.

Sursa: Realitatea Financiara