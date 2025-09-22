IRCC va crește de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când a fost introdus acest indice, în urmă cu șase ani. În prezent, acesta este de 5,55%.

Ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă calculate pe baza acestui indice vor crește cu aproximativ 5%. Spre exemplu, pentru un credit în valoare de 300.000 de lei pe 30 de ani, rata va crește cu aproximativ 100 de lei.

Indicele Robor este în prezent de 6,54% şi rămâne mai mare decât IRCC, împrumuturile luate în baza Robor fiind în continuare mai scumpe.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentNOI BIRURI DE LA BOLOJAN. TAXA PE MUNCĂ AR PUTEA CREȘTE. CÂT VA PLĂTI UN ROMÂN CU SALARIUL DE 2.500 DE LEI
Articolul următorSUTE DE BLOCURI DIN BUCUREȘTI RĂMÂN FĂRĂ APĂ CALDĂ

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau