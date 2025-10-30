Rata șomajului în România s-a situat la 5,9% în luna septembrie 2025, menținându-se la același nivel ca în luna august, arată datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Bărbații continuă să fie mai afectați de lipsa locurilor de muncă, având o rată a șomajului de 6,1%, față de 5,6% în rândul femeilor.

Numărul total al șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 482.500 de persoane, în creștere ușoară atât față de luna precedentă, cât și în raport cu septembrie 2024, când se înregistrau 465.800 de persoane fără loc de muncă.

INS subliniază și problema alarmantă din rândul tinerilor: rata șomajului în categoria 15–24 de ani a ajuns la 23,5% în trimestrul al doilea din 2025, semnalând provocări majore în integrarea tinerilor pe piața muncii.

Sursa: Realitatea Financiara