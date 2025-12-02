Rata șomajului în luna octombrie 2025 a fost de 5,9%, în formă ajustată sezonier, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de luna septembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția indică o ușoară îmbunătățire a situației pe piața muncii comparativ cu luna precedentă.

Numărul total al șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 487.300 de persoane, în scădere față de septembrie 2025, când s-au înregistrat 497.400 de șomeri, însă în creștere față de octombrie 2024, când numărul acestora era de 463.700.

Pe sexe, INS arată că rata șomajului la bărbați a fost de 6,0%, cu 0,2 puncte procentuale peste cea a femeilor, care s-a situat la 5,8%.

În continuare, un nivel îngrijorător rămâne cel al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care a ajuns la 26,9% în perioada iulie–septembrie 2025. Pentru persoanele adulte (25–74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,6% în luna octombrie, cu diferențe minore între bărbați (4,7%) și femei (4,5%).

Totodată, numărul șomerilor din categoria de vârstă 25–74 ani reprezintă 73,5% din totalul șomerilor înregistrați în octombrie 2025, subliniind impactul major al șomajului în rândul populației active adulte.

Sursa: Realitatea Financiara