Inspectoratul de Stat în Construcţii a făcut public raportul elaborat în urma exploziei care s-a petrecut, vineri dimineață, într-un bloc situat pe Calea Rahova. Specialiștii recomandă interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 metri în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8 din imobil, dar și instalarea unor popi de siguranţă.

Inspectoratul de Stat în Construcţii propune, având în vedere gradul de avariere al structurii de rezistenţă la nivelul etajelor 4, 5, 6 şi 7, pericolul de prăbuşire a unor elemente structurale dislocate cu posibilitatea de generare a unei prăbuşiri extinse faţă de zona avariată, următoarele măsuri, cu acceptul reprezentanţilor procuraturii: Interzicerea accesului în clădire precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei, cu ajutorul unui excavator cu brat lung echipat cu foarfecă hidraulică.

”Se va acţiona astfel încât să se elimine elementele structurale avariate fără a genera prăbuşiri ale unor componente de dimensiuni mari”, se menționează în raportul ISC.

Potrivit documentului, pentru a preveni prăbuşirea etajelor inferioare ca urmarea a unor căderi necontrolate a unor părţi de construcţii de mari dimensiuni rezultate în cadrul procesului de demolare, se recomandă instalarea unor popi de siguranţă în cadrul etajelor inferioare, de la nivelul fundaţiilor până sub planşeul de peste etaj 4.

”Instalarea acestor popi se va realiza de către persoane specializate pentru intervenţii în zone cu risc ridicat de prăbuşire”, precizează instituţia.

Specialiștii au constatat că imobilul afectat nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate”

Totodată, raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor.

”Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia, niciun tip de intervenţie de natură să modifice starea de fapt existentă. O asemenea intervenţie ar putea conduce la alterarea sau distrugerea probelor materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor exploziei şi implicit cursul anchetei penale. În această etapă, competenţele Inspectoratului de Stat în Construcţii – 1.S.C. se limitează la măsurile de expertizare realizate de către experţi M.D.L.P.A. în cele două zile de la producerea evenimentului.

Având în vedere ultimul Raport tehnic înregistrat cu nr. DO_475911/18.10.2025, Inspectoratul de Stat în Construcţii reţine faptul că imobilul afectat nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor penale şi adoptarea soluţiilor tehnice definitive, arată documentul.

De asemenea, Inspectoratul de Stat în Construcţii – 1.S.C. va asigura, în limita competenţelor sale, sprijinul tehnic de specialitate pentru autorităţile locale şi colaborarea interinstituţională necesară aplicării măsurilor de siguranţă.

Ca urmare a exploziei produse în data de 17.10.2025, în jurul orei 9.00, structura imobilului de locuinţe situat în Strada Vicina, nr.1, bl. 32, scara 2, sector 5, Bucureşti a fost puternic avariatā, au subliniat experții în raport.

”Având în vederea pericolul apariţiei unor prăbuşiri locale sau extinse a imobilului ca urmare a avariilor produse, se impun măsuri de restricţionare a accesului în clădire şi pe un perimetru de 30.00m în jurul imobilului avariat, precum şi măsuri de punere în siguranţă prin demolarea etajelor superioare pe zona avariată, utilizând tehnologii care să permită intervenţia din exterior, în deplină siguranţă. Imobilele învecinate nu au suferit degradări importante din punct de vedere structural, nefiind necesare măsuri de punere în siguranţă a acestora. Toate intervenţiile în interiorul clădirii avariate se vor executa numai de către personal specializat pentru a opera în zone cu risc de prăbuşire, utilizând metode şi tehnologii care să nu pună în pericol viaţa oamenilor”, solicită specialiștii ISC.