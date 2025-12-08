Potrivit surselor Realitatea PLUS, PSD crede că pensiile speciale nu trec la CCR. De asemenea, aceleași surse mai spun că PSD se gândește dacă va mai rămâne sau nu la guvernare, asta pentru că AUR câștigă teren.

După rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei sunt tensiuni în coaliție.

Sursele Realitatea PLUS spun că în interiorul PSD urmează să se facă o analiză pentru a se stabili dacă este cazul să mai rămână în continuare la guvernare sau să treacă în opoziție, tocmai pentru că rezultatul acestor alegeri a reflectat faptul că oamenii care sunt nemulțumiți de guvernare se îndreaptă către singura opoziție care există în momentul de față, astfel social-democrații se gândesc dacă să treacă și ei de cealaltă parte a baricadei.

Aceleași surse spun că mai întâi ar trebui rezolvate problemele stringente, cum ar fi bugetul pe anul viitor, și abia apoi se va face această analiză în interiorul partidului.

Astăzi va fi prezentată în Parlament acea moțiune de cenzură depusă de opoziție împotriva puterii și există riscul, pentru că au fost voci din interiorul PSD care au spus că ar putea vota alături de opoziție, să se adune câteva voturi în plus pe lângă cele ale opoziției împotriva guvernului Bolojan.