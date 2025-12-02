Mii de oameni au protestat luni în Sofia și în alte orașe din Bulgaria împotriva planului bugetar pentru anul 2026, primul elaborat în moneda euro, înainte de adoptarea oficială a monedei unice la 1 ianuarie, potrivit Reuters. Manifestațiile au degenerat pe alocuri în violențe, unii protestatari confruntându-se cu forțele de ordine și aruncând cu pietre, sticle și petarde. Poliția a izolat sediile partidelor aflate la guvernare din capitală.

Nemulțumirile sunt legate de intenția guvernului de a majora contribuțiile la asigurările sociale și impozitele pe dividende, pentru a finanța cheltuieli publice mai mari, dar și de acuzațiile de corupție la nivel de stat. O comisie parlamentară adoptase bugetul în primă lectură pe 18 noiembrie, însă, în urma unor proteste similare din 28 noiembrie, guvernul minoritar condus de Rosen Jeliazkov s-a angajat să trimită din nou proiectul în Parlament pentru consultări suplimentare cu opoziția, sindicatele și mediul de afaceri.

Contextul este tensionat și din cauza aderării iminente la zona euro. Aproximativ jumătate dintre bulgari se opun adoptării monedei unice, temându-se de pierderea suveranității și de creșterea prețurilor. Îngrijorările sunt alimentate și de avertismentul recentei președinte a Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care a atras atenția că inflația ar putea crește brusc odată cu intrarea Bulgariei în zona euro.

Sursa: Realitatea Financiara