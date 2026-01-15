Fermierii din mai multe zone ale țării au ieșit astăzi pe străzi, într‑un val de proteste declanșat de nemulțumirile față de măsurile anunțate de Ilie Bolojan, dar și de îngrijorările tot mai mari legate de semnarea acordului Mercosur. În județele Clu sau Neamț, zeci de fermieri au ieșit în marș cu utilajele.