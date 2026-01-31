Liderul suveraniștilor, George Simion, ajunge astăzi în mijlocul românilor de la Curtea de Argeș care nu au de 4 luni apă potabilă. Simion transmis și un mesaj de ultim moment pe pagina sa de Facebook.

„De 4 luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă, nu a fost vorba când am vorbit de baraje doar de cei din Câmpina, e vorba și de Curtea de Argeș.

Am anunțat alături de colegii din Argeș un protest și deodată au început să se miște lucrurile. Alina Gorghiu, Ilie Bolojan sunt foarte preocupați. Ce se întâmplă, dragi prieteni, dacă copilul nu țipă nu primește de mâncare. Dacă îi lăsăm pe alde Nicușor Dan și Ilie Bolojan fără ca populația să răspundă în consiliile locale, în fiecare comunitate, nu vom avea șanse de reușită. Așa cum am promis, voi fi alături de fiecare român, voi fi alături de cei din Curtea de Argeș, în România proeuropeană nu e un lux să ai apă și căldură în propria locuință.

Voi face și un anunț și până atunci sper să vă sun pe cât mai mulți dintre voi, dacă ne strângem 100 de mii e nevoie de un protest național. Trebuie să tragem un semnal de alarmă, așa sărăciți și denigrați cum suntem în acest moment, și să trezim România. De asta e nevoie de un protest la aceeași oră și zi, toți românii. Singura soluție: să avem o țară normală unde să avem și apă, și căldură.”, a declarat George Simion.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026