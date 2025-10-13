Siderurgiștii de la Liberty Galați au protestat din nou, în această dimineață, în fața combinatului şi au cerut achitarea drepturilor salariale. De la 1 septembrie, zeci de angajai au fost trecuți în șomaj tehnic, iar înainte de 1 octombrie au fost anunțați că măsura se prelungește.
Cu datorii de un miliard de euro, din care 408 milioane de euro are de recuperat numai statul, Guvernul a decis formarea unui Comitet interministerial pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Liberty Galaţi.
În aceste condiții, zeci de angajați au fost trimis în șomaj tehnic de pe 1 septembrie, pe perioadă de o lună, iar cu o zi înainte de expirarea termenului limită li s-a transmis că măsura se prelungește și în octombrie.
Combinatul ar putea reporni, în octombrie, procesul de laminare benzi la rece, însă „numai pentru o perioadă determinată, limitată la laminarea cantității fixe de materii prime (semifabricate) existentă la această dată în incinta societății”, se arată în procesul verbal din 22 septembrie consultat de Europa Liberă.
Sursa: Realitatea de Galati