Siderurgiștii de la Liberty Galați au protestat din nou, în această dimineață, în fața combinatului şi au cerut achitarea drepturilor salariale. De la 1 septembrie, zeci de angajai au fost trecuți în șomaj tehnic, iar înainte de 1 octombrie au fost anunțați că măsura se prelungește.

Cu datorii de un miliard de euro, din care 408 milioane de euro are de recuperat numai statul, Guvernul a decis formarea unui Comitet interministerial pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Liberty Galaţi.

În aceste condiții, zeci de angajați au fost trimis în șomaj tehnic de pe 1 septembrie, pe perioadă de o lună, iar cu o zi înainte de expirarea termenului limită li s-a transmis că măsura se prelungește și în octombrie.