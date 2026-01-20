Protest de amploare în fața Parlamentului European, împotriva semnării acordului comercial UE–Mercosur. Peste 200 de fermieri români participă alături de alte mii de agricultori din state europene afectate, pentru a-și exprima nemulțumirea față de prevederi care, spun ei, le-ar putea ruina afacerile. Clădirea Parlamentului European a fost deja izolată de forțele de ordine, iar pe străzile Strasbourgului sunt sute de utilaje agricole. Corespondentul Realitatea PLUS la Strasbourg, Mircea Sime, urmărește în timp real derularea protestului.

UPDATE 9:45 – Zeci de utilaje s-au adunat deja pe străzile Strasbourg-ului. Video EXCLUSIV Realitatea Plus.

UPDATE 9:30 – Delegația fermierilor români care participă la protestele împotriva Mercosur a ajuns la Strasbourg.

UPDATE 8.50 – Efective impresionante au fost mobilizate în jurul sediului Parlamentului European. Protestul de amploare de la Strasbourg are loc cu o zi înainteade votul crucial din Parlamentul European, de miercuri, care poate bloca acordul comercial cu America Latină. La protest participă și circa 200 de fermieri români care au plecat cu mașinile proprii sau autocare.

Agricultorii mai multor state UE, precum Franța, Polonia, Irlanda şi Belgiase opun acordului care elimină taxele vamale pentru piețele din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia.

Scandalul Mercosur continuă. Se cere AVIZ de la Curtea de Justiție

Uniunea Europeană și blocul Mercosur au semnat, în 19 ianuarie, un acord comercial istoric, după negocieri care au durat mai mult de 25 de ani.

Mercosur este piața comercială formată din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, iar colaborarea UE-America Latină are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global.

