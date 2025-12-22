În fața Parchetului General din Capitală are loc un protest declanșat de persoane care au venit să depună plângeri penale legate de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

La sediul Parchetului General din București are loc un protest la care participă peste 30 de persoane. Grupul s‑a strâns în fața instituției pentru a depune plângeri penale legate de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Participanții își exprimă nemulțumirea față de decizia Parchetului General de a suspenda activitatea cu publicul până la finalul acestui an, măsură care, în opinia lor, îngreunează depunerea sesizărilor. Oamenii au venit cu documente pregătite și solicită ca instituția să primească plângerile fără întârziere.

Cine se află printre protestatari

Printre cei care au semnat plângerile și sunt prezenți la fața locului se numără Cezar Avrămuță, cunoscut în spațiul public drept „Stegarul Dac”, alături de Vornicu Nelutu și Ciobanu Constantin. Cei trei se află în mijlocul grupului și susțin demersul celor veniți să conteste anularea scrutinului.

Atmosfera din fața Parchetului

Protestul se desfășoară în continuare, iar participanții spun că vor rămâne acolo până când reprezentanții instituției vor prelua toate plângerile depuse.

