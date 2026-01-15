Protest de amploare în Capitală! Aproximativ 20 de mii de oameni, potrivit estimărilor Realitatea Plus, au ajuns în Piața Victoriei, după ce protestul a început la ora 18:00, în Piața Universității. Liderul AUR George Simion, dar și jurnalista Anca Alexandrescu, au fost alături de cei care s-au săturat să plătească nota de plată a austerității impuse de Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, joi, la București, pornind în marș din Piața Universității spre sediul Guvernului din Piața Victoriei, în ciuda temperaturilor negative. Protestatarii au scandat lozinci împotriva actualilor lideri politici, cerând „Demisia!” și strigând „Hoții!”, iar potrivit estimărilor, numărul participanților a crescut de la peste 10.000 pe traseu la aproximativ 20.000 de persoane ajunse în Piața Victoriei.

George Simion: ”Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare în ciuda frigului de afară și în ciuda celor care urăsc Tricolorulur și urăsc neamul românesc. De aici, din Piața Universității, un loc sfânt unde a curs sânge pentru libertatea românilor, protestăm și strigăm împotriva cenzurii, împotriva celor care încearcă să reinstaureze dictatura și să ne fure drepturile, împotriva celor care au anulat alegerile, împotriva celor care calcă în picioare opoziția reprezentată de poporul român. Vreau să vă anunț că nu trebuie tolerată nicio manifestare antisemită și orice membru AUR va fi exclus dacă face așa ceva. Dar totodată nu trebuie tolerată nicio manifestare antiromânească. Cum a îndrăznit deputatul Silviu Vexler?

Cer Federației Comunităților Evreiești și tuturor minorităților din România să se delimiteze de gestul făcut de Silviu Vexler și să fie de partea poporului român, ca toate minoritățile din România aparțin de poporul român și de România. Le respectăm dar și ele trebuie să ne respecte pe noi. Cer respect pentru democrația din România și revenirea la turul doi.

Cer revenirea la respect pentru agricultorii români și față de toți oamenii care sunt proprietari în țara noastră. Cer oprirea birurilor și taxelor care îngenunchează zi de zi poporul nostru și asta o să cerem împreună fraților și surorilor la guvern în această seară pentru că avem de-a face cu două manifestații, le mulțumesc celor de la Acțiunea Conservatoare, ne-am raliat la cest protest împotriva legii Vexler și toate nemulțumirile și protestele justificate ale românilor adunați astăzi în Piața Universității.

Vom continua în fața guvernului, pentru că unirea face puterea. De asta suntem aici, pentru că am dat curs apelului de unitate și vă îndemn pe fiecare dintre voi să fim unul cu altul, și noi toți cu Dumnezeu și să luptăm mai departe pentru democrație, pentru pace și pentru dreptul poporului român de a-și hotărî singur destinul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Împreună să mărșăluim și să facem dreptate oricât este nevoie.”

Anca Alexandrescu: ”Nu mă așteptam să vină așa mulți oameni. Este foarte frig, dar sunt mii de oameni alături de noi. Evident că nimeni nu mai poate trăi în această țară a impostorilor care ne conduc și care, atunci când li se atrage atenția că oamenii trăiesc rău, râd. Îmi doresc să fie cât mai multe proteste pașnice, oamenii să iasă și să‑și spună nemulțumirile. Mă întâlnesc cu mulți oameni: unii mi-au spus că se tem să iasă, alții nu pot să iasă, unii sunt persoane cu dizabilități sau persoane vârstnice, cu pensii mici. Azi voi veni la toate protestele. Jos CCR, jos impostorii, așa este.”

Nemulțumirile oamenilor vizează creșterea taxelor și impozitelor, măsurile de austeritate din ultimele luni și scumpirile care au afectat costul vieții. Mulți români afirmă că nu mai pot face față cheltuielilor zilnice și observă majorări constante ale prețurilor la raft.

Liderul AUR, George Simion, susține că protestul reprezintă un semnal de alarmă din partea celor care s-au săturat „să plătească nota de plată a politicienilor”. Organizatorii transmit că manifestația va fi una pașnică, însă mesajul principal este ferm: oprirea austerității și găsirea unor soluții reale pentru îmbunătățirea nivelului de trai.