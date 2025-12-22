Protest de amploare astăzi în Piața Victoriei. Fermierii ajunși deja în pragul sărăciei au ieșit în stradă din cauza taxelor și impozitelor impuse de Guvernul Bolojan. Oamenii spun că presiunea fiscală, costurile tot mai mari și lipsa sprijinului din partea statului îi împing spre faliment chiar înainte de sărbători. Începând cu ora 10.00, acestora li s-a alăturat și realizatoarea emsiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu.

„Sunt alături de români, așa cum am promis. Mi-au spus că nu ies în stradă. Uite, am venit în stradă astăzi, la ora 10.00. Unde sunteți? Unde sunteți? Pentru că în fiecare zi îmi scrieți mii de omanei că sunteți nemuțumiți, sunteți supărați de abuzurile din țara asta. Unde sunteți? Lăsați porcul, lăsați petrecerile. Nu vă apără nimeni drepturile și libertățile. Doar voi. Nu ieșiți nici pentru Călin Georgescu, nici pentru mine, nici pentru George Simion, nici pentru nimeni altcineva. Ieșiți pentru dumneavoastră. De asta am venit astăzi aici, în mijlocul oamenilor. Este singura noastră șansă să ieșim în stradă pașnic și să ne cerem drepturile și libertățile. Să protestăm împotriva celor acre în fiecare săptămână ne mai iau ceva. Iar noi stăm și ne certăm între noi. Trebuie să ne unim totți. Suveraniștii trebuie să fie uniți. Mai mult decât atâta, sunt oameni care nu neapărat simpatizează cu suveraniștii, dar care au aceleași probleme ca și noi.

Fac apel la toți cetățenii României să se trezească odată și să-și ia puterea în mâini. Singura putere este la voi. Nu are nimeni puterea. Cea mai mare frică politicienii o au de popor. Cu cât suntem mai mulți, cu atât frica lor este mai mare.

Ați văzut că ei încearcă cu presiune în stradă să modifice anumite legi. Noi nu facem presiune, doar ne apărăm drepturile și libertățile conform Constituției. Despre asta este vorba”, a transmis Anca Alexandrescu.

„Nu e numai mitingul fermierilor. Vreau să transmit că e mitingul românilor, de orice clasă socială, de orice rang, indiferent de culoarea politică. Oamenii sunt adunați aici pentru măsurile de austeritate care s-au luat asupra noastră, ale tuturora. Ale fermierilor, ale antreprenorilor, ale șoferilor, absolut tot ce se întâmplă. Sper să fim cât mai mulți, să fim români adevărați, să ne dăm mâna, suntem solidari cu totul pentru țară și pentru popor. Ăsta este demersul nostru. Și pentru a aduce în atenția tuturora că dreptul nostru legitim a fost anulat și nici acum nu știm care este cauza și care a fost scopul. Noi știm cu toții că nu mai suntem democrați, nu mai suntem liberi. Știm cu toții că, așa cum vedem gardurile ăstea, așa vor să ne țină de acum încolo”, a declarat pentru Realitatea PLUS Dan Petrescu, fermier.

Fermierii din toată țara au ajuns astăzi în Piața Victoriei și protestează în fața Guvernului. Oamenii spun clar că taxele și impozitele din ultimele luni i-au adus în pragul sărăciei, iar costurile cu motorina, cu energia, inclusiv cu produsele agricole au explodat, în timp ce statul nu îi ajută cu nimic.

Nemulțumirea cea mai mare a oamenilor este legată de faptul că la nivel european se discută despre acel acord prin care urmează să fie importate produse din țările non UE care îi vor pune în pericol. Costurile acestora vor fi foarte mici, în timp ce ei nu mai au cum să își vândă produsele. Mulți dintre ei spun că sunt nemulțumiți pentru că urmează să își închidă afacerile din această cauză.

Dacă nu vor primi un răspund din partea Guvernului, fermierii vor continua cu aceste proteste, au declarat aceștia.