România rămâne „repetentă” la capitolul echilibrare energetică din cauza unui cumul de probleme structurale, majoritatea create și întreținute de instituțiile și companiile energetice de stat, arată Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.). Lipsa digitalizării, rețelele învechite, modul opac în care sunt comunicate informațiile și influența așa-numiților „băieți deștepți” sunt trecute cu vederea, iar prosumatorii sunt demonizați ca fiind principalii responsabili pentru apariția dezechilibrelor energetice.

A.P.C.E. consideră însă că atenția publică este deturnată de la adevăratele cauze și avertizează că România suportă costuri uriașe din cauza incompetenței, lipsei de transparență și intereselor obscure din piața de echilibrare.

Ce sunt dezechilibrele energetice și cine câștigă din ele

Dezechilibrele apar atunci când producătorii, consumatorii sau furnizorii nu respectă cantitățile de energie declarate. Abaterile, fie pozitive, fie negative, sunt decontate pe piața de echilibrare, gestionată de Transelectrica, unde costurile pot ajunge în perioade de volatilitate la 800–2000 lei/MWh.

Potrivit A.P.C.E., cei care profită cel mai mult sunt Transelectrica și Hidroelectrica, aceasta din urmă fiind „regele din umbră” al pieței, datorită flexibilității mari de pornire și oprire a capacităților. Urmează centralele pe gaz, care încasează sume consistente pentru serviciile de echilibrare.

De ce e Romania atât de in urma? Romania suferă de un cumul de deficiente structurale:

Lipsa de softuri de prognoza performante, accesibile furnizorilor si agregatorilor.

Rețele învechite, slab digitalizate si nemodernizate.

Transelectrica nu are un rol proactiv in îmbunătățirea sistemului: nu ofera unelte de simulare, date publice utile sau sprijin in optimizarea portofoliilor. Ca sa înțelegi ce postează public Transelectrica, iti trebuie 2-3 facultăți si acest lucru credem ca este făcut cu intenție.

ANRE reglementează in mod conservator, penalizând dezechilibrele fără a încuraja soluții de flexibilitate.

Piețele intra zilnice si de echilibrare sunt slab lichide, cu participare redusa si intervale de tranzacționare puține.

Cine creează dezechilibrele și cine le plătește

Orice actor din piață poate genera dezechilibre: consumatori mari sau mici, prosumatori, parcuri fotovoltaice sau furnizori care greșesc prognozele. Problema majoră apare atunci când costurile se propagă în lanț și ajung în facturile consumatorilor finali, fără ca aceștia să fie informați transparent.

A.P.C.E. acuză furnizorii că încarcă facturile cu aceste costuri fără explicații clare, în timp ce în spațiul public îi indică pe prosumatori drept vinovați.

Concluzia A.P.C.E.: soluții există, lipsește voința

Asociația avertizează că România nu poate deveni o piață modernă de energie cât timp dezechilibrele sunt tratate ca o vină, nu ca o oportunitate de inovare. Fără reforme urgente, piața liberă va rămâne doar „un slogan pe hârtie”.

„Atâta timp cat Ministerul Energiei , ANRE si Transelectrica nu sunt capabili nici sa copieze sistem din vestul Europei, ne întrebam daca este vorba de necunoaștere, interese obscure pe piața de echilibrare sau… rea voința?”, se arată în analiza Asociației.

VEZI COMUNICATUL.