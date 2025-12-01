Institutul Național de Statistică a publicat noi estimări demografice, iar acestea indică o evoluție accentuat descendentă a populației României în următoarele decenii.

Prognoze îngrijorătoare: România riscă să piardă peste 3,4 milioane de locuitori până în 2080

În studiul „Proiectarea populației active a României la orizontul anului 2080”, specialiștii arată că, în scenariul considerat cel mai plauzibil, numărul locuitorilor ar urma să se reducă cu peste 3,4 milioane față de anul 2025.

INS a realizat trei variante de proiecție, toate indicând un declin demografic, însă cu amplitudini diferite. Conform variantei reper, populația rezidentă ar scădea de la aproximativ 19,03 milioane de persoane în 2025 la puțin peste 14,36 milioane în 2080.

Scenariul optimist ar limita reducerea la circa 1,9 milioane de persoane, echivalentul a puțin peste 10% din populația actuală. Raportul analizează și evoluția populației active, care se va diminua semnificativ în următoarele decenii.

Datele arată că numărul persoanelor active, estimat la aproximativ 8,3 milioane în 2024, ar putea ajunge în 2080 la valori cuprinse între 6,02 și 6,53 milioane, ceea ce reprezintă o scădere situată între 21% și 27%, în funcție de scenariu.

Lucrarea INS este coordonată de vicepreședintele instituției, Silviu Vîrva, și elaborată împreună cu specialiștii Silvia Pisică, Lavinia-Elena Bălteanu, Ruxandra Moldoveanu și Maria Streche.

Publicația oferă o imagine detaliată asupra modificărilor demografice pe termen lung și pune în lumină implicațiile acestor transformări pentru politicile publice și strategiile economice ale României.

„Suntem într-o perioadă în care dinamica demografică este tot mai greu de previzionat. Cu toate acestea, analiza realizată de experții INS reușește să contureze un tablou clar al posibilelor evoluții până în 2080, evidențiind schimbările din rândul populației active și impactul lor asupra dezvoltării viitoare a țării”, a declarat Silviu Vîrva.

Sursa: Realitatea Financiara