Romgaz, cel mai mari producători de gaze din România, a raportat un profit net de peste 2 miliarde lei în primele nouă luni din 2025, conform datelor transmise de Bursa de Valori Bucureşti.

Datorită vânzării de gaze naturale, cifra de afaceri a companiei a urcat la 6 miliarde de lei. Producția de gaze naturale a fost de peste 3 miliarde de metri cubi, aproape la același nivel cu anul trecut. În paralel, producția de condensat a crescut semnificativ, cu peste 56%. Totodată, volumul total de hidrocarburi realizat a ajuns la 23,96 milioane barili echivalent petrol, cu 0,61% mai mult decât în 2024.

„Profitul net consolidat de 2,434 miliarde lei, obţinut în perioada ianuarie-septembrie 2025, a fost mai mare cu 7,07%, respectiv cu 160,68 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Profitul net consolidat realizat în al treilea trimestru (755,09 milioane lei) a fost mai mare cu 73,01% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior ca urmare a reducerii cheltuielilor cu 19,40%, efectul fiscal fiind cel mai pronunţat, cheltuielile cu impozitele şi taxele fiind mai mici cu 316,67 milioane lei”, arată raportul companiei.