Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător de energie electrică din România şi una dintre cele mai profitabile companii de la Bursa de Valori Bucureşti, a rectificat în scădere bugetul pe 2025, ajustând atât veniturile, cât şi rezultatele financiare.

Potrivit documentului transmis acţionarilor, compania estimează acum venituri totale de 9,96 miliarde lei, cu 4% mai mici decât cele prevăzute în bugetul iniţial, în timp ce profitul net prognozat coboară cu 15%, la 3 miliarde lei. „Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. este necesară ca urmare a evoluţiei nefavorabile a unor factori externi ce influenţează situaţia financiară a Societăţii”, se arată în document.

Factorii externi: seceta şi liberalizarea pieţei

Cauza principală a ajustării o reprezintă condiţiile hidrologice nefavorabile din 2025, care au generat un deficit de producţie de aproximativ 1,9 TWh (-14%) faţă de prognoza iniţială. În aceste condiţii, compania a fost nevoită să cumpere mai multă energie din piaţă pentru a-şi onora contractele.

„Reducerea producţiei proprii, pe fondul secetei severe, precum şi creşterea achiziţiilor de energie din piaţă, constituie principalii factori care au determinat redimensionarea bugetului aferent anului 2025”, explică societatea.

Totodată, la 30 iunie 2025 a expirat schema de plafonare a preţurilor la energie, ceea ce a adus schimbări majore în segmentul de furnizare. „Începând cu 1 iulie 2025, Hidroelectrica facturează clienţilor preţurile din contractele aflate în derulare, iar în cazul contractelor semnate după această dată, preţurile utilizate sunt cele formate pe piaţa concurenţială.” Liberalizarea completă a pieţei a atras un număr mai mare de consumatori spre companie, dar şi obligaţii suplimentare de achiziţii, într-un context de volatilitate ridicată a preţurilor.

Cheltuielile totale sunt prognozate în creştere cu 5%, la 6,46 miliarde lei, în special din cauza achiziţiilor de energie, unde costurile se majorează cu 81% faţă de bugetul iniţial. Cheltuielile cu stocurile urcă la 1,46 miliarde lei, în timp ce alte servicii şi certificatele verzi adaugă presiuni suplimentare.

Pe de altă parte, compania îşi reduce drastic investiţiile planificate pentru acest an, cu aproape 49%, la 916 milioane lei. „Această calibrare reflectă atât stadiul proiectelor şi al procedurilor de achiziţie, cât şi constrângerile de avizare a anumitor proiecte”, se menţionează în buget.

Dividende consistente, în ciuda scăderii profitului

Deşi profitul net prognozat este în scădere, Hidroelectrica păstrează politica generoasă de dividende. Documentul arată că societatea va distribui acţionarilor 2,66 miliarde lei, echivalent cu 90% din profitul net, dar „are resurse financiare suficiente pentru acordarea a 100% dividend din profitul net distribuibil, în concordanţă cu abordarea adoptată şi în perioadele anterioare”.

În paralel, intensificarea competiţiei după fuziunea din aprilie dintre PPC Energie şi PPC Energie Muntenia, care a repoziţionat Hidroelectrica pe locul doi între furnizorii concurenţiali (cotă de 14,8%), pune presiune pe marjele de profit. „Presiunea concurenţială reduce capacitatea Hidroelectrica de a menţine marje ridicate pe segmentul de furnizare”, notează compania.