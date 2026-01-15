Industria românească rămâne în zona de contracție, înregistrând o scădere de 1,1% în primele 11 luni ale anului 2025. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, declinul s-a accentuat semnificativ în luna noiembrie, când producția industrială a plonjat cu 2,8% față de perioada similară a anului trecut.

Evoluția producției industriale din luna noiembrie, marcată de un declin de 2,8%, vine după o scurtă perioadă de reviriment în septembrie și octombrie, când sectorul înregistrase creșteri de 2,6%, respectiv 0,2%. Această volatilitate a fost vizibilă pe tot parcursul anului, amintind de scăderea de 3,3% din luna august. Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, industria a cunoscut o contracție de 0,5% atât la nivelul primelor 11 luni, cât și raportat strict la luna noiembrie a anului precedent.

Comparativ cu luna octombrie 2025, rezultatele din noiembrie indică un regres pronunțat de 6,1% pe seria brută, cauzat în principal de performanța slabă a industriei prelucrătoare, care a scăzut cu 7,6%, și a celei extractive, cu un minus de 2,7%. În schimb, sectorul furnizării de energie electrică și termică a oferit o notă discordantă pozitivă, reușind o creștere de 3,9% față de luna anterioară și de 1% față de noiembrie 2024.

Analiza pe sectoare evidențiază dificultăți majore în industriile textile, de îmbrăcăminte și tutun, precum și în extracția cărbunelui sau fabricarea produselor chimice. La polul opus, punctele de reziliență ale economiei au fost extracția minereurilor metalifere și fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, care au raportat creșteri ale producției. Trăgând linie după primele 11 luni ale anului, industria rămâne pe un trend descendent de 1,1%, evoluție dictată de contracțiile din industria prelucrătoare și cea extractivă, parțial atenuate de avansul modest din sectorul energetic.