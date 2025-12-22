Producția de gaze naturale utilizabile a României a totalizat, în primele zece luni din 2025, 6,21 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 74.400 tep față de perioada similară a anului trecut, ceea ce reprezintă un declin de 1,2%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Evoluția vine într-un context energetic complex, marcat de ajustări ale producției interne și de modificări semnificative ale fluxurilor comerciale.

În contrast cu reducerea producției, importurile de gaze naturale au cunoscut o creștere accentuată. Astfel, în intervalul ianuarie–octombrie 2025, importurile au ajuns la 2,563 milioane tep, în urcare cu 65,2% (plus 1,012 milioane tep) față de aceeași perioadă din 2024. Această majorare reflectă atât necesarul de acoperire a consumului intern, cât și dinamica pieței regionale a gazelor.

Pe termen mediu, perspectivele sunt mai favorabile pentru producția internă. Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de gaze naturale ar urma să crească până în 2027 cu un ritm mediu anual de 1,7%, ajungând la 7,79 milioane tep în 2025, 7,907 milioane tep în 2026 și 8,176 milioane tep în 2027. În paralel, importurile sunt prognozate să scadă treptat, până la 2,022 milioane tep în 2027, pe fondul intrării în exploatare a unor noi capacități de producție și al menținerii tranzitului către piețele externe.

Sursa: Realitatea Financiara