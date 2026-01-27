Producătorii auto europeni, afectați de taxele vamale impuse de Statele Unite și de războiul prețurilor din China, ar putea beneficia de un sprijin important prin acordul comercial dintre Uniunea Europeană și India, care prevede reducerea semnificativă a taxelor vamale la importurile de automobile. Cu toate acestea, analiștii avertizează că accesul pe piața indiană va rămâne dificil, întrucât aceasta este dominată de producători locali și de rivali asiatici, precum Suzuki Motor și Hyundai, specializați în modele mici și accesibile, cum ar fi „kei car”.

În prezent, mărcile europene dețin sub 3% din piața auto indiană, în condițiile în care Suzuki, Tata și Mahindra controlează aproximativ două treimi din vânzări. Deși India este a treia cea mai mare industrie auto din lume, piața sa internă este una dintre cele mai protejate, cu taxe vamale de până la 110% pentru mașinile importate. Analiștii consideră că o reducere a taxelor la aproximativ 40% ar îmbunătăți competitivitatea producătorilor europeni, în special în segmentul premium, unde aceștia au cele mai mari șanse.

Pe termen mediu, acordul UE–India ar putea deveni o oportunitate relevantă, într-o piață aflată încă într-un stadiu timpuriu de maturizare și cu un potențial de creștere semnificativ. Estimările indică faptul că piața auto indiană ar putea ajunge la șase milioane de vehicule anual până în 2030, oferind producătorilor europeni șansa de a-și consolida prezența, chiar dacă provocările structurale rămân considerabile.

