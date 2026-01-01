Locuitorii din cartierele Bucureștii Noi și Străulești au început anul cu o veste deloc plăcută: circulația trenurilor de metrou pe magistrala M4 a fost restricționată, fără un termen clar pentru reluarea traficului.

Oamenii au aflat despre schimbare dintr-un afiș scris de mână și lipit pe geamul stației, în care erau informați că trenurile nu mai circulă între stațiile Laminorului și Străulești. În aceste condiții, Parc Bazilescu a devenit temporar capăt de linie.

Imagine

Reprezentanții Metrorex nu au putut preciza când va fi reluată circulația normală pe tronsonul afectat.

Nemulțumirea s-a propagat rapid și pe grupurile de Facebook ale cartierelor, unde locuitorii au criticat modul în care a fost comunicată situația. Mulți au subliniat că este cu atât mai frustrant cu cât circulația trenurilor este deja afectată de lucrările din zona 1 Mai – Grivița, care obligă călătorii să facă transbordare la stația Jiului, pe o perioadă nedeterminată.

Imagine

Pentru locuitorii din nord-vestul Capitalei, restricțiile înseamnă rute ocolitoare, aglomerație și timpi de așteptare mai mari, într-o zonă în care metroul reprezintă principalul mijloc de transport rapid.

Sursa: Realitatea de Bucuresti

Articolul precedentAtac cu drone în regiunea Dunării, în prima zi a anului! România ridică avioanele pentru monitorizare: RO-Alert emis în Tulcea
Articolul următorChina ia cu asalt Europa. Tesla, în cădere liberă. Unde sunt producătorii auto europeni?

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau