O reacție imediată a venit din partea Uniunii Europene după ce președintele american Donald Trump a anunțat intenția de a introduce taxe vamale împotriva a opt state europene.

UPDATE

„Declarație comună a președintelui Costa și a președintei von de Leyen privind Groenlanda

Integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional. Sunt esențiale pentru Europa și pentru comunitatea internațională în ansamblu.

Am susținut în mod constant interesul nostru transatlantic comun pentru pacea și securitatea în Arctica, inclusiv prin NATO. Exercițiul danez precoordonat, desfășurat cu aliații, răspunde necesității de a consolida securitatea arctică și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni.

UE este pe deplin solidară cu Danemarca și cu poporul Groenlandei. Dialogul rămâne esențial și ne angajăm să continuăm procesul început deja săptămâna trecută între Regatul Danemarcei și SUA.

Tarifele ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să își susțină suveranitatea”, au transmis Comisia și Consiliul European într-un comunicat comun.

Premierul britanic consideră că Trump face o mișcare greșită

Prim-ministrul guvernului britanic, Keir Starmer, a spus că Trump „acționează complet greșit” când își amenință aliații cu tarife ca formă de influență.

„Poziția noastră față de Groenlanda este foarte clară – ea face parte din Regatul Danemarcei, iar viitorul ei este o chestiune care depinde doar de groenlandezi și de danezi.

Am spus foarte clar și că Arctic Security (programul de exerciții militare în Groenlanda – n. red.) contează pentru toți aliații NATO și că vom face mai multe împreună pentru a răspunde amenințărilor Rusiei din diferite părți ale Arcticii.

A aplica acum tarife pe aliați pentru că încearcă să consolideze securitatea comună a NATO este complet greșit. Vom discuta, desigur, direct cu administrația Statelor Unite”, a spus Keir Starmer.

Poziția Consiliului European privind dreptul internațional

Într-o conferință de presă organizată după semnarea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur, Antonio Costa a făcut referire directă la anunțul liderului american. Evenimentul a avut loc la scurt timp după comunicarea deciziei lui Donald Trump legate de taxele vamale.

„Ce putem spune este că Uniunea Europeană va fi întotdeauna foarte fermă în apărarea dreptului internațional, oriunde ar fi, iar asta începe, bineînțeles, cu teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene”, a declarat Antonio Costa.

În continuarea intervenției sale, președintele Consiliului European a mai precizat: „Deocamdată, coordonez un răspuns comun al țărilor membre ale Uniunii Europene în această chestiune”.

SUA nu se intimidează de statele europene care au trimis trupe în Groenlanda. Ce a transmis Casa Albă

Mesajul transmis de Emmanuel Macron

Ideea unei reacții unitare la nivel european a fost reluată și de președintele Franței. Emmanuel Macron a abordat subiectul într-o postare publicată pe platforma X, unde a făcut referire atât la Ucraina, cât și la Groenlanda, în contextul presiunilor venite din partea Washingtonului.

„Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nicăieri în lume când suntem confruntați cu asemenea situații. Amenințările cu tarife sunt inacceptabile și nu-și au locul în acest context. Europenii le vor răspunde într-o manieră unită și coordonată, dacă acestea vor fi confirmate”, a scris Macron.

Statele vizate și detaliile deciziei americane

Dintre cele opt țări europene amenințate cu impunerea de taxe vamale suplimentare, șapte sunt membre ale Uniunii Europene. Donald Trump a anunțat măsura într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social, unde a precizat că tarifele vor fi stabilite la nivelul de 10% pentru statele care se opun intenției Statelor Unite de a cumpăra Groenlanda. Potrivit declarației președintelui american, nivelul taxelor urmează să fie majorat la 25% începând cu data de 1 iunie 2026, în cazul în care nu va fi încheiat un acord privind achiziția insulei.

Sursa: Realitatea Financiara