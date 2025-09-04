Pensia medie în luna august a rămas la aproape aceeași valoare ca și în lunile precedente, chiar dacă au fost impozitate suplimentar sumelor de peste 3.000 de lei. Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut semnificativ, ca urmare a mai multor factori economici și fiscali, precum liberalizarea prețurilor energiei și majorarea TVA.

Conform datelor oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), față de luna iulie, numărul pensionarilor a scăzut cu 4.199, iar pensia medie a crescut cu 1 leu. Pe de altă parte, însă, diferențele între categoriile de pensii rămân semnificative, reflectând inegalitățile din sistemul contributiv:

Număr total de pensionari: 4.689.262

– Pensia medie: 2.770 lei/ față de 2769 în iulie

– Pensionari la limita de vârstă: 3.753.893 persoane

– Pensia medie în această categorie: 3097 lei/ față de 3096 în iulie

– Pensionari din agricultură: 547.146 persoane

– Pensia medie: 716 lei

– Pensii de invaliditate: 404.271 persoane

– Pensia medie: 113 lei

– Pensii de urmaș: 442.235 persoane

– Pensia medie: 497 lei

– Pensii anticipate:

– 488 persoane (medie: 3.938 lei)

– 276 persoane cu pensie anticipată parțială (medie: 2.760 lei)

– Ajutor social: 98 pensionari (medie: 540 lei)

sursă: CNPP

Cu câți bani vor rămâne românii cu pensii de peste 3000 de lei, din august. Calculul care-i sperie pe seniori

CU CÂT A SCĂZUT PENSIA ÎN TERMENI REALI

Chiar dacă în valoare absolută valoarea pensiilor este aproximativ aceeași ca în lunile precedente, în termeni reali puterea de cumpărare a scăzut semnificativ în luna august 2025, ca urmare a mai multor factori economici și fiscali. La o estimare generală, scăderea se încadreaza în intervalul 2% – 6%, în funcție de categoria de cheltuieli.

Pensia medie, sub pragul de supraviețuire. Datele nu mint: Coșul de consum depășește valoarea venitului lunar al pensionarilor

Principalii factori care au contribuit: