La Cluj-Napoca, încep lucrările de construcție a puțului de lansare pentru utilajele care vor fora subteranul metroului, anunță primarul Emil Boc.

Valoarea proiectului este estimată la aproximativ 1,8 miliarde de euro (fără TVA).

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri. Această lucrare este de maximă complexitate și precizie”, a transmis primarul Emil Boc pe Facebook.

Peste 150 de proiectanți și ingineri sunt implicați în această etapă tehnică.

„Multă lume a vorbit vrute și nevrute. Această lucrare nu este una simplă, nu este una care se poate face peste noapte”, a adăugat primarul.

Sursa: Realitatea de Cluj