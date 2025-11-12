Primăria Municipiului București urmează să contracteze un împrumut de 100 de milioane de lei de la Trezoreria Statului, pentru a achita facturile restante din sistemul de termoficare. Anunțul a fost făcut marți de edilul interimar Stelian Bujduveanu, care a precizat că o ședință de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) va fi convocată miercuri sau joi, în vederea aprobării împrumutului.

„Vorbim de un împrumut de 100 de milioane de lei pe care îl luăm din Trezorerie, în cel mai scurt timp, pentru a putea face plata direct către Termoenergetica, care la rândul ei plătește către Romgaz, Elcen și alți furnizori”, a explicat Bujduveanu, menționând că în aceeași ședință va fi aprobată și o rectificare bugetară.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, primăriile și consiliile județene pot solicita astfel de împrumuturi de la stat până la 31 decembrie 2025, după ce Guvernul a decis prelungirea termenului și a introdus un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei dedicat susținerii sistemelor de termoficare.

Nazare a precizat că fondurile pot fi folosite pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor generate de furnizarea agentului termic, asigurând astfel încălzirea populației în sezonul rece 2025–2026. Împrumuturile sunt acordate în condiții avantajoase, cu dobândă redusă, perioadă flexibilă de rambursare între 1 și 10 ani și 12 luni de grație.

Măsura vine în contextul problemelor financiare persistente din sistemul de termoficare al Capitalei, care se confruntă de ani buni cu datorii acumulate și pierderi majore în rețeaua de transport și distribuție a agentului termic.

Sursa: Realitatea Financiara