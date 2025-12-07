Prezența la vot în aceste momente este una extrem de scăzută față de alegerile trecute. O spune directorul Avangarde, Vladimir Ionaș, care a făcut analiza în exclusivitate la Realitatea PLUS. Totul s-ar întâmpla, spune el, din cauza vremii.

„Important, în momentul acesta, este ca cetățenii municipiului București să înțeleagă că e o zi în care decid cine va conduce destinele acestui oraș pentru următorii trei ani, trei ani și ceva.

La această prezență extrem de scăzută, fiecare vot contează, fiecare vot face diferența, fiecare vot poate schimba ierarhii. Interesul față de acest scrutin electoral este extrem, extrem descăzut.

În ultima săptămână, probabil ca urmare a luptelor politice, a modului mai agresiv în care a fost gestionată campania electorală, părea că interesul crește.

Dacă corelăm, poate, acest dezinteres pe termen lung cu vremea, cu frigul, poate n-ar trebui să fie o surpriză atât de mare faptul că prezența este atât de scăzută.

Ne vom clarifica mai bine undeva în jurul orei 16.00 legate de prezență pentru că, din punctul meu de vedere, undeva între 12 și 16 vom avea și cel mai mare val, sau așa ar fi rațional, cel mai mare val de prezență pentru că este în timpul zilei, temperatura este puțin, puțin mai ridicată și este lumină”, a declarat Vladimir Ionaș.