Românii care aleg litoralul românesc pentru vacanța din vara 2025 se confruntă cu prețuri mult mai mari la restaurantele de pe malul mării. Chiar și preparatele simple, precum o salată de vinete sau o salată de roșii cu brânză, au ajuns să coste cât o masă completă în alte zone ale țării.

e exemplu, într-un local de pe litoral, o salată de roșii cu brânză costă 39 de lei, iar o salată de vinete ajunge la 49 de lei. Un meniu cu aripioare de pui, foarte popular pe plajă, costă și el 39 de lei, scrie Click!. Aceste prețuri ridicate îi determină pe turiști să compare costurile cu cele din alte destinații, cum ar fi Grecia.

În Grecia, doi influenceri care au călătorit recent au prezentat într-un videoclip prețurile unui coș obișnuit de cumpărături dintr-un supermarket local.

„Suntem la zona de cartofi și prețul este de 0,59 € (≈2,95 lei) – o reducere considerabilă. Ceapa are prețul de 0,84 € (≈4,20 lei) per kilogram, iar pâinea este 0,99 € (≈4,95 lei). Chiar sunt curios cât costă un coș de cumpărături aici, în Grecia. O să fie o surpriză vlogul ăsta. Am ajuns la carne și acum să vedem cât o să ne coste carnea de pui. Prețul este de 6,17 € (≈30,85 lei), iar carnea de porc aici, preț de 6,99 € (≈34,95 lei). Trecem pe listă și acum avem o dilemă, pentru că nu știm ce salam să cumpărăm. Hai să luăm p-ăsta la 6 euro (≈30 lei). Deci am luat un salam la 6 euro, cu o greutate de 500g. Varianta din România era mult mai mică. Ține un pui întreg, este 2,69 € (≈13,45 lei)”.

Astfel, în comparație cu prețurile de pe litoralul românesc, costurile alimentelor în Grecia par mai accesibile, ceea ce poate influența decizia turiștilor români în alegerea destinației de vacanță pentru vara 2025.

