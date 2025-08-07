Preţurile de referinţă la gaze naturale au scăzut miercuri în Europa, în contextul speculaţiilor referitoare la angajamentul preşedintelui Donald Trump de a lovi comerţul cu energie al Rusiei, în cazul în care vineri nu se va ajunge la o încetare a ostilităţilor.

Cotaţiile futures la gaze naturale au scăzut cu 1,3%, până la 33,95 euro pentru un Megawatt-oră (MWh), la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa.

Creșterea stocurilor de gaze în Europa a atenuat în ultimele săptămâni temerile referitoare la riscurile la adresa aprovizionării, chiar dacă se apropie termenul limită pentru un armistiţiu.

Anunțul făcut de Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va impune sancţiuni Rusiei şi partenerilor săi comerciali dacă Moscova nu va ajunge la un acord referitor la încheierea războiului din Ucraina, reducând pe 29 iulie acest termen la 10 zile, cu 8 august ca dată limită.

„Dacă se ajunge la termenul limită şi Rusia nu a acceptat o încetare a focului, vor exista sancţiuni. Dar (Moscova) pare destul de bine pregătită pentru a evita sancţiunile. Sunt oameni isteţi şi destul de pricepuţi în a le eluda”, a declarat duminică Donald Trump.

Președintele american a ameninţat că va impune taxe vamale secundare ţărilor care continuă să facă comerţ cu Rusia, precum China şi India.

Întrebat marţi la Casa Albă dacă va impune taxe suplimentare de 100%, Donald Trump a răspuns că „niciodată nu a vorbit de procent, dar vom face multe lucruri în acest sens”. „Avem o întâlnire cu Rusia mâine. Vom vedea ce se va întâmpla. Vom lua această decizie atunci”, a declarat el.

Impunerea de taxe ar limita potenţial aprovizionarea globală cu energie şi ar intensifica concurenţa în Europa. Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a ajuns miercuri dimineaţa la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele Vladimir Putin, într-o încercare de a opri conflictul.

Deşi orice acţiuni legate de Rusia este puţin probabil să aibă un impact direct asupra situaţiei gazelor în Europa, traderii sunt în alertă în privinţa ameninţărilor la adresa aprovizionării globale. Continentul caută să îşi asigure o cantitate suficiente de gaze pentru a le stoca înaintea scăderii temperaturilor.

Livrările de la principalul furnizor – Norvegia – sunt aproape de capacitatea maximă, înaintea lucrărilor de mentenanţă programate spre finalul acestei luni, iar fluxurile de gaze naturale lichefiate (GNL) sunt peste media sezonieră.

Sursa: Realitatea Financiara