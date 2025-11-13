Prețul motorinei a atins cel mai mare nivel din ultimul an, iar cel al benzinei urmează o evoluție similară, potrivit datelor statistice. Situația este cu atât mai dramatică în contextul în care guvernul este presat să găsească o soluție pentru ieșirea de pe piață a companiei Lukoil — un eveniment care ar putea duce la o nouă scumpire a carburanților.

În ziua de 12 octombrie, un litru de motorină a atins cotația de 8 lei, față de 7,18 lei/litru în urmă cu un an, potrivit datelor agregatorului peco-inline.ro.

Prețul benzinei a ajuns miercuri la 7,58 lei/litru, nu foarte departe de cotația de 7,61 lei/litru, valoarea maximă din cursul anului.

În linii mari, un plin de rezervor s-a scumpit de la o lună la alta cu cel puțin 10 lei.

Evoluția prețurilor carburanților din România reflectă și efectul măsurilor fiscale impuse de guvernul Blojan, care au contribuit din plin la aceste scumpiri, în contextul în care cotația internațională a petrolului a scăzut în ultimele 12 luni.

IEȘIREA LUKOIL DE PE PIAȚĂ, SCERNARIU DE COȘMAR

Evoluția prețurilor carburanților ar putea lua o turnură dramatică în situația în care statul român nu găsește o soluție pentru a compensa ieșirea de pe piață a companiei Lukoil, ca urmare a noului pachet de sancțiuni impuse Rusiei de către administrația Trump.

Acestea vor intra în vigoare pe 21 noiembrie, dată de la care rafinăriile, benzinăriile și celelalte servicii oferite de Lukoil în România, Bulgaria, Belgia, Olanda și Statele Unite n-ar mai trebui să funcționeze. Lukoil deține în România rafinăria Petrotel din Ploiești, operează aproximativ 300 de benzinării, are circa 5.000 de angajați și asigură un sfert din consumul intern de carburanți.

Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Bulgaria și România sunt cele mai presate de timp, întrucât găzduiesc cele mai mari operațiuni ale grupului Lukoil, potrivit unei analize realizate de Deutsche Welle.