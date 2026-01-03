Președintele SUA, Donald Trump, spune că Statele Unite au efectuat „atacuri la scară largă împotriva Venezuelei” și „l-au capturat” pe liderul acesteia, președintele Nicolas Maduro” și pe soția sa, potrivit BBC.

UPDATE ora 16.30. Președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși cu forța din dormitorul lor de către forțele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect. Cuplul a fost capturat în mijlocul nopții, în timp ce dormea, au declarat sursele.

UPDATE 13.39. Președintele american a mai anunțat pe contul personal de socializare că SUA vor oferi mai multe detalii despre capturarea lui Nicolas Maduro într-o conferință de presă programată la Mar-a-Lago.

UPDATE 13.10. Maduro va fi adus în SUA și pus sub acuzare

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de Delta Force, unitatea specială a armatei americane, au declarat oficialii pentru CBS News. Delta Force este cea mai importantă unitate antiteroristă a armatei americane.

Secretarul adjunct al Statelor Unite, Christopher Landau, a declarat că Maduro „va fi în sfârșit judecat pentru crimele sale”, după ce Trump a afirmat că președintele venezuelean a fost scos din Venezuela. Într-o postare separată senatorul Mike Lee a precizat că SUA va anunța curând că Maduro va fi pus sub acuzare penală.

___________________________

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară”, a transmis Trump, sâmbătă pe Truth Social.

„Operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a mai spus liderul SUA.

„Președintele Donald Trump a ordonat atacuri asupra unor ținte din Venezuela în dimineața zilei de sâmbătă, inclusiv asupra unor instalații militare”, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu incendii de amploare, cu mari degajări de fum, fără a fi însă posibilă localizarea cu precizie a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul şi estul capitalei Venezuelei.