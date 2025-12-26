Un material publicat în presa maghiară a stârnit controverse după ce jurnaliștii au criticat modul în care România a inaugurat un nou tronson al Autostrăzii A7.

Publicația VG susține că deschiderea circulației pe segmentul Focșani – Adjud ar fi avut loc înainte de finalizarea completă a lucrărilor, pentru ca proiectul să nu piardă finanțarea europeană.

Tonul articolului maghiar este unul acid, autorii afirmând că astfel de situații ar fi „posibile doar în România”, în contextul în care anumite facilități – precum zonele de odihnă – nu sunt încă finalizate.

250 de kilometri de autostradă continuă între București și Adjud

Tronsonul inaugurat marți permite circulația neîntreruptă pe aproximativ 250 de kilometri, de la București până la Adjud. Extinderea rețelei rutiere duce totalul autostrăzilor din România la 1.416 kilometri, dintre care 146 au fost deschiși doar în anul 2025.

Potrivit informațiilor citate de presa maghiară, unele lucrări din alte zone ar fi fost amânate pentru a accelera finalizarea acestui segment, astfel încât termenul de deschidere să fie respectat.

Autostrada A7 este realizată în mare parte de compania UMB, grupul controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Firma sa este responsabilă pentru majoritatea loturilor aflate în execuție, iar ritmul lucrărilor a fost intens în ultimele luni pentru a respecta calendarul de finanțare.

Întârzieri față de planul inițial și termene incerte

Potrivit contractelor semnate în 2022, autostrada ar fi trebuit să ajungă deja în zona Pașcani.

Chiar și așa, specialiștii consideră că există în continuare șanse ca proiectul să respecte termenele impuse de finanțarea europeană, cu condiția ca deschiderile să fie făcute etapizat, pe măsură ce lucrările avansează.

A7 ar putea ajunge la Roman în vara anului 2026

Dacă ritmul actual se menține, următoarea etapă importantă ar putea fi deschiderea circulației până la Roman, estimată pentru luna august 2026. În acest scenariu, proiectul ar continua să beneficieze integral de fondurile europene alocate prin mecanismele de redresare.

Începând de marți, șoferii se vor putea bucura de încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei