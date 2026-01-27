Prim-ministrul Ilie Bolojan efectuează marți și miercuri o vizită oficială în Germania, unde va fi primit de cancelarul Friedrich Merz și va avea întrevederi cu reprezentanți ai Bundestagului, ai mediului economic și ai comunității românești.

Astfel, marți după-amiază, premierul se va întâlni cu Peter Adrian, președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, potrivit agendei vizitei.

Miercuri, în prima parte a zilei, prim-ministrul român are programate întrevederi cu Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, cu Andrea Lindholz, vicepreședintele Parlamentului Federal.

În continuarea vizitei, șeful Executivului de la București va avea întrevederi cu Annegret Kramp-Karrenbauer, președintele Fundației Konrad Adenauer, cu Jens Spahn, liderul Grupului Parlamentar CDU, și va participa la un dejun de lucru alături de Tanja Gonner, președintele Federației Industriilor.

Miercuri după-amiază, premierul Ilie Bolojan, împreună cu membri delegației române, va fi primit la sediul Cancelariei Federale de Friedrich Merz, Cancelarul Republicii Federale Germania.

Discuțiile între cei doi înalți oficiali vor fi urmate de o conferință de presă comună.

Premierul român va depune apoi o coroană la Memorialului Evreilor Uciși în Europa și va vizita Memorialul, unde va avea și o întrevedere cu Uwe Neumarker, directorul Fundației Memorialului Evreilor Uciși din Europa.

În continuarea agendei, prim-ministrul Bolojan are programate întrevederi cu membrii Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlament și, ulterior, cu reprezentanți ai mediului asociativ românesc, la Ambasada României de la Berlin.

Premierul urmează să fie însoțit în vizita în Germania, între alții, de vicepremierul Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, de deputatul Ovidiu Ganț, de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, de Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, și de Adriana-Loreta Stănescu, ambasadorul României în Republica Federală Germania.