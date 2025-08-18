Premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească, luni, cu delegații ale primarilor și ale magistraților, anunță Realitatea Plus, pe fondul nemulțumirilor exprimate de cele două categorii față de măsurile de austeritate care le vizează. Este vorba despre intenția de reducere a pensiilor speciale, precum și de blocarea unor proiecte de finanțare europeană la nivel local.

Potrivit informației publicate pe pagina de internet a Guvernului, întâlnire cu magistrații va avea loc la ora 10:00, iar cea cu primarii la ora 15:00. Premierul s-a întâlnit recent și cu primarii din comune, într-un context tensionat generat de proiectul de ordonanță care vizează reprioritizarea investițiilor finanțate din fonduri europene, inclusiv cele din PNRR și programul Anghel Saligny.

Ce nemulțumiri au primarii:

– Reducerea drastică a personalului din administrațiile locale (aproximativ 40.000 de posturi vizate)

– Blocarea proiectelor aflate în derulare, chiar și a celor cu șantiere deschise

– Lipsa de consultare prealabilă cu autoritățile locale

– Transferul unor cheltuieli esențiale (transportul profesorilor, salariile asistenților personali) către bugetele locale

Pe de altă parte, magistrații sunt nemulțumiți de noul proiect privind reforma pensiilor speciale, un subiect sensibil aflat în centrul dezbaterilor politice și sociale.

Premierul Bolojan a declarat că reforma administrației publice locale va fi inclusă în al doilea pachet de măsuri guvernamentale, ce urmează să fie adoptat la finalul lunii august. El a subliniat că doar prin reducerea cheltuielilor și o mai bună organizare se poate evita incapacitatea de plată.