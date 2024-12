Călin Georgescu, președintele ales, a vorbit în direct cu poporul, la Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel.

O nouă ediție de colecție a emisiunii Culisele Statului Paralel. Aseară (n.r. 17 decembrie), Călin Georgescu, președintele ales, a vorbit cu poporul, în direct, într-un format unic în România!

Premieră, așadar, în televiziunea din România! Cine vrea să-l scoată din cursa pentru Cotroceni? Care este planul ocultei mondiale pentru alegeri? O ediție explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu.

„S-a spus ca am atacat ba chiar am amenintat judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei. Fals, evident fals, este o alta manipulare mediatica. E de inteles. Dar vreau sa clarificam. Eu am atras atentia judecatorilor ca daca in spatele deciziilor lor controversate de anulare a alegerilor exista alte interese, altele inafara de respectarea constitutiei, atunci exista o judecata pentru fiecare dintre noi. Inclusiv pentru ei. Nimeni nu este mai presus de lege. Acestea au fost cuvintele mele de ieri”, a spus Călin Georgescu în deschiderea discursului său.

„Ce este gresit sa atragi practic atentia asupra unor derapaje intentionate sau neintentionate. Si practic cred ca uitam subiectul. Subiectul unei anchete ar fi urmatorul. S-au cheltuit in acesta campanie aproape 300 de milioane de euro, pentru niste alegeri fara rezultat. Anulate fara motiv, si fara motivare in prezent. Curtea Constitutionala a Romaniei a validat primul tur, dupa care a anulat tot. Bun. Putem sa intelegem asta, dar cine raspunde pentru devalizarea bugetului de stat cu 300 de milioane de euro. Eu zic ca este o intrebare corecta. Nu este pertinenta intrebarea mea? Cu acesti bani, statul roman putea practic cumpara compania E.ON, care este cel mai mare furnizor de gaze din Romania, si nu mai discutam azi despre vanzarea acesteia catre o companie din Ungaria.

Riscam in acest fel sa depindem energetic mereu de altii. Gazul nostru va veni acum din Ungaria, sunt gazele noastre ale noastre, sau ale altora. Noi avem gaze, Ungaria nu are, dar acum le poate avea pe ale noastre, cum vine chestiunea asta?

Practic este la fel de stupid cum graul nostru pleaca ieftin la export si se intoarce scump dupa procesare. Corect? Vindem tot, spunem ca nu avem bani de pensii, dar nu intrebam de ce am cheltuit sute de milioane de euro pe niste alegeri anulate.

Trebuie doar sa stam si sa inghitim deciziile politice anti-popor si anti-interese nationale? Asta este intrebarea. Eu inteleg, sigur ca sistemul nu ma vrea presedinte, pentru ca eu nu as permite niciodata ca astfel de lucruri sa se intample poporului nostru. Si atunci, oare noi, ca romani, chiar nu mai avem voie sa exercitam niciun punct de vedere? Suntem aici doar sa ne supunem deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei si ale lui Klaus Iohannis? Unde mai este libertatea de exprimare, si unde ne mai sunt drepturile?

Apropo de exprimare: Am vazut ca sunt anumiti influenceri care pretind ca ma sustin si fac afirmatii denigratoare la adresa unor persoane. Vreau sa precizez ca ma delimitez de aceste atitudini, nu sustin jignirile, nici manifestatii, asa cum am sous de fiecare data. Am repetat asta permanent si o fac in continuare. Nu ii cunosc pe acesti oameni, nu pot raspunde pentru actiunile lor verbale sau de alta natura. Iar in legatura cu cei care fac declaratii in numele meu, sau care convoaca diverse manifestari, precizez categoric ca nu am cerut, si nu le voi cere niciodata aceste lucruri care sa induca publicul in confuzie sau care sa creeze tensiune publica. De aceea va rog, nu oferiti bani, nu oferiti date personale, nu va lasati atrasi de aceste manipulari sau diversiuni. Urmariti doar paginile si conturile oficiale mentionate constant pe site-ul meu, calingeorgescu.ro. Si pe Facebook, sigur ca da. Oricine are manifestari ilegale sau imorale nu se poate identifica cu mine sau cu cauza noastra, in mod absolut firesc. Asta este tot ce merita mentionat.

Mi se cere, de asemenea, de catre unii jurnalisti sa ma delimitez de unele jigniri. Ma delimitez, in aceasi timp, si de minciunile, fabulatiile si de atacurile pe care moderatorii de la Antena 3 si Digi24 le inventeaza constant la adresa mea si a familiei mele. Ma delimitez si de toate calomniile la adresa mea pe care cei de la Antena3 si Digi24 le scot din sertarul cu ura. Astfel ma delimitez de toti cei a caror singura suparare in viata lor este creata de insasi existenta mea.

Aflu cu aceasta ocazie de la Antena 3 si Digi24 ca totul merge bine in Romania. Problemele nu sunt coruptia, salariile mizere, pensiile mici si prost calculate sau saracia care est epretutindeni, ci pur si simplu Calin Georgescu. Da, sunt ironic, si este firesc sa fiu ironic. Cum as putea fi altfel la adresa unor asa numite institutii de presa cand aflu de la ele ca eu sunt problema si ca ar trebui sa ma bucur sa aflu cat de bine o ducem noi. Fara drept de vot, fara drept de exprimare. Practic, ca pe vremea comunismului, totul merge minunat in propaganda de partid, doar poporul nu apreciaza nimic din ce se face. Cam asta este tema. Deci poporul o duce bine, conform spuselor lor. Si practic va intreb pe voi toti, dragii mei: Sunteti fericiti? Pentru ca Antena3 asa da de inteles: ca o ducem bine. Ca ati stricat voi, si ca am stricat noi de fapt toata aceasta fericire cu voturile noastre democratice. Desigur, este, doar intreb, institutia numita CNA, se uita si la aceste televiziuni si la afirmatiile lor calomnioase la adresa mea? Este o intrebare pe care de mult vroiam sa o adresez. Sau practic ei au ochi si chitantier de amenda doar pentru Realitatea Plus in mod special si Romania TV?

Ieri seara, un alt domn, fost apropiat si al presedintelui Traian Basescu, si care conduce un grup de interese politice, a afirmat ca cei care au votat pentru mine, este de neimaginat ce a spus, sunt pleava societatii si ar trebui arestati. Nu stiu cum se poate califica asa ceva, in orice caz este jenant si degradant sa ai astfel de afirmatii sau sa fii martor in studio si sa nu intervii. Si ma refer inclusiv la ministrul de Interne, care nu are probleme cu aceste declaratii, in schimb are probleme doar cu ceea ce declar eu.

Poate trebuia sa ia atitudinea cuvenita unui ministru, daca stie ce inseamna asa ceva. Ministru intr-un stat. Desigur, prin institutiile de forta domnia sa mai sustine abuzurile, plimbarile la sectii de politie sau de militie, ma rog, si la Parchet al unor oameni care se fac vinovati de faptul ca doar m-au sustinut benevol. Fara probe, fara dovezi, in acelasi fel in care a procedat si Curtea Constitutionla. Adica abuzul constitutional continua. De ce? Pentru ca voi nu ati votat ce au vrut ei, cum au vrut ei, si acum va pedepsesc, ne pedepsesc pe toti. E atat de simplu.

Tot azi un sef de sindicat spunea la televiziunea B1 ca regreta faptul ca m-a sustinut in primul tur. Spunea ca nu intelege cum voi rezolva eu pensiile militarilor si cele gresit calculate. Simplu: ma mut in Guvern, in Guvernul Romaniei, si pun pe masa in fiecare zi in sedinta de Guvern acelasi subiect pana se rezolva. Simplu. Nu voi sta plecat ca Iohannis, peste mari si tari, pentru ca presedintele poate sta in Parlament si Guvern cat este nevoie pentru popor. Prin persuasiune si diplomatie rezolvi orice. Dorm in Palatul Victoria sau in Parlament daca este nevoie, pana vad dreptatea facuta in interesul oamenilor. Faptul ca dumneavoastra nu stiti cum se poate rezolva o situatie de genul asta nu inseamna ca nu exista solutii. dar asta tine de propria strategie, pe care nu am sa o dezvalui doar ca sa fiti dumneavostra multumit. Unde ar mai fi elementul surpriza atunci.

Actuala guvernare practic ce a rezolvat, inafara de datorii permanente? Eu am promis ca voi face si asa va fi. Iohannis si Ciolacu nici macar nu v-a mentionat in discutii. Deci problema dumneavoastra sunt eu, care promit sa rezolv problema pensiilor? Cred ca ar trebui sa fiti mai putin aservit, domnule sef de sindicat, si aveti grija de interesul militarilor si al oamenilor de rand, nu de cel al politicienilor. Va pot spune in schimb de ce nu vor sa rezolve problema: Pentru ca vor banii pentru pensii speciale. Nu pentru militari sau pentru cei carora aproape voit le-au gresit recalcularea.

La fel tot la B1TV cineva îmi recomanda să mă arunc de pe un bloc că am datorii la diverse grupuri de interese și doar așa pot scăpa. Ce să mai zici? La astfel de îndemne s-a ajuns la B1TV.

Nimeni nu spune nimic, evident. Desigur nici pentru ei nu există CNA. Totuși eu voi răspunde.

N-am nicio datorie la care faceți referire, niciuna, din niciun fel, dar am o datorie însă morală și legală față de poporul meu. Față de toți oamenii din această țară, atât față de cei care m-au votat, cât și de cei care nu m-au votat. Deci și față de unii și față de ceilalți.

Acum, la final, înainte de a vă răspunde la câteva întrebări, mai am o completare. De ce se tot discută legat de faptul că mi se poate bloca candidatura în cazul unor noi alegeri? De ce? De ce să fiu blocat? Pentru că oamenii vor să voteze liber? Atunci, sigur, să facem cum a spus-o trompetă soroșistă astăzi? Nu-i voi da numele doamnei! Haideți atunci să revenim la dictatură. Să aleagă partidul unic și președintele și tot ce mișcă, iar noi doar să stăm, să aplaudăm ca pe vremul deciziile partidului unic și atât. Culmea este că pe mine mă acuzau toți jurnaliștii de partid că voi întoarce România în comunism. Dar exact asta se întâmplă din partea lor.

Ce ridicol! Adică totuși de două luni văd că eu sunt doar pretextul acestor mișcări. Sistemul chiar asta face. Ne întoarce în timp, în frică, în lipsa drepturilor, în fabricarea de probe false. De aceea eu vă spun, încetați să mai induceți această idee că se poate bloca candidatura. Ce am făcut concret ca să vă gândiți măcar o secundă la așa ceva?

Văd doar acuzații, nu văd însă probe de niciun fel, nu văd ce am făcut greșit în afară de a mă prezenta democratic în fața poporului român. Și de-a urma, legea. Faptul că se dorește să se inventeze ceva, așa cum s-au inventat diverse scenarii și dosare, este partea a doua. Așa lucrează sistemul. Dar repet, eu foarte important ce vă spun acum, că mai există justiție și judecători care detestă faptul că sistemul acesta bolnav pune presiune pe demnitatea lor. Cred, și nu cred, sunt convins în continuare că ei nu vor permite politicului să facă chiar tot ce vrea în țara aceasta.

Magistrații demni vor o țară democrată. Nimeni nu vrea să revină în dictatură. Și sper că veți vedea în zilele următoare procurori și judecători care își vor regăsi puterea de a spune NU abuzurilor politice. Sunt sigur că există. Absolut sigur. Și de aceea vă îndem pe toți la răbdare, înțelegere, pentru că Dumnezeu ne va arăta calea cea dreaptă.

Vă mulțumesc. Acum am să iau câteva întrebări de la dumneavoastră. Vă voi răspunde și o rog pe Cristela, pe soția mea, să mă ajute cu preluarea cu câteva întrebări.”