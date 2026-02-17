Populația României s-a redus cu 4,16 milioane de persoane în ultimii 35 de ani, migrația având o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%, arată o analiză publicată marți de preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei.

Potrivit sursei citate, în prezent, populaţia Uniunii Europene (UE) include aproximativ 43 de milioane de persoane care trăiesc într-o altă ţară decât cea de domiciliu, fie aceasta din UE sau din afara spaţiului comunitar, după cum relevă datele Eurostat din 2025.

„Acest număr reprezintă circa 10% din populaţia rezidentă a Uniunii Europene. Dintre cele 43 de milioane de persoane, 32,6% (aproximativ 14 milioane) au domiciliul într-un alt stat membru al UE, în timp ce 67,4% (circa 29 de milioane) provin din ţări din afara Uniunii. La polul opus se situează statele cu ponderi reduse ale acestei categorii de populaţie, printre care se numără România, alături de Polonia şi Slovacia, fiecare înregistrând valori de aproximativ 1%. Este de remarcat faptul că atât România, cât şi Polonia se numără printre ţările cu unele dintre cele mai ridicate fluxuri anuale de migraţie externă, precum şi cu stocuri importante de emigranţi la nivel european”, precizează Andrei.

În privința României, datele INS arată că din 1990 până în 2024 au emigrat definitiv peste 808.000 de persoane, iar 646.000 de persoane şi-au stabilit domiciliul în România.

„În aceste condiţii, populaţia rezidentă a României s-a redus, ca urmare a migraţiei definitive, cu 162.000 de persoane. În primul an de după Revoluţie, aproape 100.000 de persoane au părăsit definitiv ţara, însă în anii următori numărul emigranţilor definitivi s-a diminuat constant, de la un an la altul, pe parcursul următorilor patru ani.

Populația României s-a redus în ultimii 35 de ani

Pentru perioada 2011 – 2022, există aproape 273.000 de persoane care şi-au stabilit domiciliul în România, reprezentând peste 60% din totalul imigranţilor definitivi.

În acelaşi timp, pe fondul războiului din Ucraina, numărul cetăţenilor proveniţi din această ţară care şi-au înregistrat domiciliul în România a fost de aproximativ 34.400 de persoane, ceea ce corespunde unei ponderi de 7,6% din totalul imigrărilor definitive consemnate în această perioadă.

La nivelul anului 2023, imigranţii din Republica Moldova au numărat aproximativ 10.200 de persoane (34,2% din totalul imigranţilor definitivi), în timp ce în 2024 numărul acestora s-a redus la circa 7.900 de persoane, respectiv 28% din totalul persoanelor din străinătate care şi-au înregistrat domiciliul în România.

Analiza de specialitate evidenţiază faptul că, în anul 2024, numărul imigranţilor proveniţi din alte ţări decât cele tradiţionale a ajuns la aproximativ 21.800 de persoane, adică 39,7% din totalul imigraţiei definitive din acel an.

Pe ansamblu, într-o perioadă de 35 de ani, populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, migraţia externă având o contribuţie de 63%, iar sporul natural negativ de 37%. În plus, în intervalul 2014 – 2024, numărul copiilor născuţi în străinătate, având cel puţin un părinte român, care au fost ulterior înregistraţi în România, a fost de 364.000, echivalentul a peste 16% din totalul nou-născuţilor înregistraţi în ţară, în acest interval.

