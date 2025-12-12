Uniunea Europeană se pregătește să renunțe ușor, ușor la plățile cash. Astfel, s-a hotărât ca europenii să nu mai poată să achite mai mult de 10 mii de euro cu numerar. Noua regulă va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Plățile cash vor fi limitate din 2027

Conform unor sondaje recente, milioane de oameni preferă să facă plăți cash și se tem că acesta este doar un pas spre o economie complet digitală.

Oficialii europeni au respins acest scenariu, însă au explicat că vor să reducă dependența de cash.