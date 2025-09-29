Anunț crucial de la ministrul de Finanțe în plină criză! Țara noastră are bani pentru a plăti pensiile și salariile, dar Alexandru Nazare spune că Guvernul trebuie să fie foarte atent la modul în care banii se împart la rectificare.

Nazare susține că nu se pot da 80 de miliarde cât au cerut ministerele, dar vor fi acoperite toate plățile urgente.

„După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului Ministrilor de Finanţe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiţii”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor îl contrazice pe specialistul lui Bolojan: „Fiscul trebuie reformat, nu desființat”

El a precizat că 150 de miliarde de lei vor fi menținuți pentru investiții.

„Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de faţă cu un spaţiu fiscal răstrâns la nevoile ţării. Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru aceşti ordonatori. Bineînţeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a declarat ministrul Finanțelor.

Potrivit actualei forme a proiectului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va pierde 3 miliarde de lei.

Bani în plus vor primi Ministerul Muncii (2,5 miliarde lei), Transporturilor (2,1 miliarde), Sănătății (250 de milioane), Casa Națională de asigurări de Sănătate (3,5 miliarde). Aceste sume sunt rotunjite și nu reprezintă varianta finală a rectificării.

La ce pensii să ne așteptăm, în funcție de salariu și de perioada cotizării. Simulările experților, pentru fiecare caz în parte

Sursa: Realitatea Financiara