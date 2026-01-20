Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește „externalizarea” datoriilor românilor către firme private de recuperare, printr-un proiect de lege care ar permite primăriilor să vândă taxe și amenzi restante. Potrivit acesteia, măsura ar expune cetățenii la popriri, executări silite și chiar pierderea proprietăților.

„Am aflat cu toții despre proiectul de lege vedetă, mai nou, din păcate, care permite primăriilor să vândă datoriile românilor către firme private de recuperare. Vorbim despre impozite, taxe locale și amenzi, inclusiv cele rezultate din noile taxe pe proprietate, case, terenuri și mașini. Taxe care au fost deja dublate sau chiar triplate. Aceste datorii sunt executabile și sunt executabile și în prezent de către primării, însă mulți primari încă se feresc să execute oamenii de teamă, bineînțeles, să nu piardă voturi”, afirmă Bruynseels.

Cum vrea Ilie Bolojan să îi termine definitiv pe români: recuperatori de datorii

Deputata susține că noua lege ar elimina orice reținere a autorităților locale în a recupera sumele restante. „Primăria vinde datoria, se spală pe mâini, iar de acolo începe distracția. Recuperatorii privați pot să instituie popriri, pot să blocheze conturi, pot să adauge comisioane și, bineînțeles, vor avea profit peste suma inițială și pot ajunge, în final, la executarea proprietăților”, declară aceasta.

Bruynseels afirmă că firmele de recuperare sunt „SRL-uri deținute direct sau indirect de către unele bănci”, ceea ce ar transforma datoriile românilor în active tranzacționabile. „Asta înseamnă că datoriile românilor pleacă din administrația locală și ajung un soi de marfă pentru firme private, iar, în pasul următor, casele și terenurile devin active financiare”, susține deputata.

AUR acuză: „Nu este eficiență administrativă, ci jaf”

Ea acuză că proiectul este împins în regim de urgență și ar urma să treacă prin asumarea răspunderii Guvernului. „Dar acest lucru este posibil doar cu sprijinul PSD. Așadar, PSD, știți foarte bine că această lege nu este reformă și nu este eficiență administrativă, ci este jaf. Românii pierd, firmele de recuperare câștigă, iar politicienii se vor spăla pe mâini. Doriți să fiți parte din asta? Voi o puteți opri. Așadar, faceți ce trebuie pentru români”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels.

De când a fost pus la conducerea Guvernului României, Ilie Bolojan nu a luat absolut nicio măsură în favoarea românilor, ci doar împotriva lor. Acum, după ce i-a îngropat în taxe și impozite, salariile fiind la același nivel, după ce prețurile la facturi și alimente au explodat, Bolojan vrea să îi aducă la disperare pe românii care nu mai au bani să își achite dările la stat: recuperatori.

Nu este singura măsură dură. Printre altele, Ilie Bolojan doar vrea, nu și să ofere. Drone pentru depistarea construcțiilor fără autorizație, impozit dublu pentru clădirile nedeclarate și reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, sunt doar câteva dintre măsurile dure din reforma administrației locale, pe care primarii ar trebui să le aplice chiar din acest an. Mai mult, amenzile neplătite pot duce la suspendarea permisului auto sau chiar la muncă în folosul comunității.