Românii care au credite la bănci dar și cei cu depozite, vor fi loviți în plin de austeritatea lui Bolojan și planul său fiscal. Creditele se vor scumpi, iar dobânzile la depozite se vor micșora.

Începând cu această lună, băncile plătesc taxe mai mari, ceea ce va duce la scumpiri pentru clienți. Din iulie 2025 până în decembrie 2026, majoritatea băncilor vor plăti o taxă de 4% din cifra de afaceri, adică de două ori mai mare decât anul trecut. Doar băncile cu o cotă de piață sub 0,2% vor plăti doar 2%. Se spune că cheltuielile mai mari vor fi suportate tot de clienți.

Andrei Boțiş, CEO al unei firme de audit, a explicat că cei care vor resimți cu adevărat această situație sunt clienții care au credite sau vor să ia credite, pentru că este posibil să crească ușor dobânzile sau comisioanele. El a mai spus că dobânzile la depozite au scăzut încă de anul trecut și probabil vor continua să scadă. „Cei care suferă cu adevărat sunt cei care plătesc, la final, produsul. În speţă, cei care au credite sau cei care accesează credite. Este posibil să avem o creştere uşoară de dobânzi sau comisioane. Dobânzile la depozite au tot scăzut începând cu anul trecut, probabil că vor continua să scadă.”

În prezent, dobânzile pentru depozitele pe o lună sunt între 3% și 8% pe an, iar pentru depozitele pe 12 luni ajung până la 7% pe an. Conform calculelor, dacă cineva depune 50.000 de lei pe un an, câștigul net va fi de 3.150 de lei.

Dobânzi variabile mai mari și comisioane suplimentare

Ratele la creditele cu dobânzi variabile vor crește. Pentru un credit de 425.000 de lei pe 30 de ani, diferența poate ajunge la 150 de lei pe lună anul viitor, din cauza inflației și a taxelor mai mari.

Camelia Grădinariu, avocat specializat în drept bancar, a spus că vor crește și comisioanele pentru conturi curente, plăți online sau retrageri. De asemenea, ofertele promoționale vor fi mai puține, iar băncile nu vor mai face concursuri cu dobânzi mari la credite sau depozite, pentru că profitul lor nu va mai fi la fel de mare ca anul trecut. „Vom asista la creşterea comisioanelor de tipul cont curent, plăţi online, retragere. De asemenea, se vor restrânge cumva ofertele promoţionale. Băncile nu se vor mai întrece în dobânzi promoţionale- cu privire la credite sau dobânzi la depozite.”

În 2024, băncile din România au avut un profit record de 14,8 miliarde de lei, iar valoarea totală a activelor lor a crescut la aproape 882 de miliarde de lei față de anul precedent.

Suprataxarea băncilor aduce bani la buget, dar afectează sistemul bancar

În 2024, din taxele aplicate băncilor pe cifra de afaceri și impozitul pe profit s-au strâns la buget peste patru miliarde de lei. Specialiștii spun că există și alte efecte, cum ar fi retragerea unor investitori de pe piață.

Andreea Nica, analist financiar, a explicat că dacă băncile plătesc taxe mai mari, nu pot să opereze o mărire a capitalul. Ea a spus că va fi limitată creșterea salariilor în bănci, ceea ce va afecta direct zeci de mii de angajați, iar dividendele pe care băncile le pot da vor scădea în 2025-2026. Statul estimează că în 2025 va încasă din această suprataxare 334,8 milioane de lei, adică 0,02% din PIB, iar în 2026 suma va crește la 1,339 miliarde de lei, adică 0,07% din PIB. „Dacă plăteşti taxe mai mari, nu poţi să îţi creşti capitalurile proprii. Vom vedea, bineînţeles, plafonarea creşterii salariale în sectorul bancar – cu impact direct asupra a zeci de mii de persoane şi vom vedea şi o reducere a dividendelor pe care sectorul bancar le poate susţine în 2025-2026.”