Piața rezidențială din România a înregistrat un recul semnificativ în 2025, pe fondul incertitudinilor economice și al măsurilor fiscale adoptate de guvern. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), citate de Agerpres, numărul total al tranzacțiilor cu locuințe a scăzut față de anul anterior, iar Bucureștiul și Ilfovul – care concentrează o treime din vânzările naționale – au fost printre cele mai afectate regiuni.

La nivel național s-au tranzacționat peste 159.500 de case și apartamente, în scădere cu 5,3% față de anul precedent, iar în București și în județul Ilfov numărul acestora a depășit 55.000 de unități rezidențiale, mai puțin cu 8,5%, raportat la perioada de referință.

Cele mai slabe luni au fost aprilie și decembrie, cu scăderi abrupte ale vânzărilor, în timp ce un vârf temporar a fost atins în iulie, înainte de intrarea în vigoare a noii cote majorate de TVA pentru locuințele noi.

Pe fondul acestor fluctuații, Timișul a urcat în clasament și a devenit principala piață regională după București-Ilfov, depășind Clujul. Totuși, Clujul și Constanța au fost printre puținele zone care au reușit să-și mențină sau chiar să crească ușor volumul tranzacțiilor.

În schimb, orașe precum Iași și Brașov au înregistrat scăderi abrupte, semn că apetitul pentru achiziții imobiliare s-a temperat în mai multe centre urbane-cheie. Consultanții imobiliari pun aceste evoluții pe seama incertitudinilor fiscale și a presiunilor tot mai mari asupra bugetelor familiilor.