Debutul anului 2026 marchează un moment de răscruce pentru industria auto locală. Luna ianuarie a adus o contracție severă de 33,5% a înmatriculărilor de autoturisme noi, cu doar 7.927 de unități livrate, conform raportului ACAROM. Această evoluție confirmă o prudență acută a consumatorilor, alimentată de un context economic fragil și de incertitudini fiscale.

Electrificarea își pierde suflul sub presiunea prețurilor

Pentru prima dată în ultimii ani, segmentul „verde” nu mai reușește să acopere pierderile din zona motorizărilor termice. Electrificarea pare să fi lovit un plafon, ritmul de adopție fiind încetinit de costurile ridicate și de neclaritățile privind subvențiile:

Full electrice (BEV): 974 de unități, în scădere cu 16,3%.

Hibride (HEV/PHEV): 4.642 de unități, cu un recul de 12,1%.

Această temperare a interesului sugerează că pragmatismul economic primează acum în fața dorinței de sustenabilitate.

Piața second-hand: O dominanță care se clatină

Deși românii continuă să prefere mașinile rulate, nici acest segment nu a fost imun la declinul general. În ianuarie au fost înmatriculate 25.985 de autoturisme second-hand, o scădere de 5,6% față de anul precedent.

Totuși, raportul rămâne unul îngrijorător pentru reînnoirea parcului auto: la fiecare mașină nouă cumpărată, alte trei vehicule rulate intră în circulație, menținând un dezechilibru structural major în piață.

Topul mărcilor: Dacia rămâne lider, o marcă din China produce „șocul” lunii

Clasamentul constructorilor confirmă stabilitatea mărcilor tradiționale, dar aduce o schimbare istorică în subsolul Top 10. În timp ce Dacia își păstrează coroana (1.442 unități), urmată la distanță de Toyota (764) și Skoda (690), marea noutate vine din China.

BYD a reușit o performanță remarcabilă, surclasând Renault în topul preferințelor. Cu 312 unități înmatriculate față de cele 255 ale mărcii franceze, gigantul chinez își validează strategia de expansiune agresivă, profitând de vulnerabilitățile competitorilor europeni într-o piață în contracție.

Marcă Unități înmatriculate (Ian 2026) Dacia 1.442 Toyota 764 Skoda 690 Volkswagen 621 Mercedes-Benz 422 BYD 312 Renault 255

Un orizont incert pentru tot restul anului 2026

Startul anevoios din 2026 ridică serioase semne de întrebare pentru restul anului. Presiunea pe prețuri și deciziile fiscale imprevizibile rămân principalele bariere. Dacă tendința de scădere se menține, dealerii și producătorii ar putea fi forțați să regândească strategiile comerciale pentru a revitaliza cererea într-un peisaj tot mai competitiv și mai sărac în stimulente.