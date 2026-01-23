Liderul senatorilor AUR, analistul economic Petrișor Peiu, lansează un atac dur la adresa coaliției de guvernare, acuzând-o că a adus România în cea mai gravă criză economică din Europa postbelică. Peiu susține că „scumpirea accelerată a vieții este rezultatul exploziei prețurilor la energie, al reducerii producției interne și al creșterii masive a importurilor”.

„Un rezultat concret al modului în care coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a condus țara în ultimii ani este creșterea uriașă a prețurilor și scumpirea generală a vieții, în raport cu celelalte state membre UE. Avem, oameni buni, cea mai mare creștere de prețuri din Europa postbelică”, a declarat Peiu.

Analistul economic a prezentat și o comparație a prețurilor din România față de media Uniunii Europene: „În 2021, prețurile din România erau cele mai mici din UE – 55% din media Uniunii. În 2024, am ajuns la 64%, iar în 2025 am depășit 70%. Nu mai avem cele mai mici prețuri, Bulgaria ne-a depășit. Nu există niciun stat european în care să se fi produs, în doar trei ani, o asemenea degradare a puterii de cumpărare.”

Peiu susține că principala cauză a acestei prăbușiri este politica energetică a guvernelor din ultimii ani: „Cum a reușit partidul unic PSD-PNL-USR-UDMR să tripleze prețul la energie în doar câțiva ani? Reducând dramatic producția de energie.”

Potrivit datelor prezentate de senatorul AUR, România a produs în 2019, în primele 11 luni, 54,1 TWh de energie electrică, iar în 2025, în aceeași perioadă, doar 46,4 TWh. „Importurile de energie electrică au crescut de patru ori: de la 4,4 TWh în 2019 la 16,8 TWh în 2025. Și avem această situație doar pe primele 11 luni din an”, a subliniat Peiu.

În opinia sa, România a fost împinsă într-o dependență energetică periculoasă, iar populația suportă acum costul unei guvernări „inconștiente și distructive”.