Peste57% dintre români folosesc serviciile de Internet Banking / Mobile Banking pentru efectuarea de tranzacții. Dintre aceștia, 33% plătesc cu serviciile online în mod curent, săptămânal sau chiar mai des iar alți 24,5% utilizează aceste servicii doar ocazional, mai rar de o dată pe lună, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

În plus, peste 47% dintre respondenți folosesc constant cardul sau un cont bancar pentru plata facturilor lunare și mai mult de 38% dintre respondenți susțin că folosesc Google Pay / Apple Wallet pentru cumpărăturile din magazine direct cu telefonul, acesta fiind un procentaj în creștere comparativ cu anii trecuți.

Peste 63% dintre respondenți au folosit cardul bancar pentru efectuarea unei plăți la cumpărături online iar peste 47% dintre respondenți folosesc constant cardul sau un cont bancar pentru plata facturilor lunare.

Conform sondajului, 27% utilizează doar uneori cardul sau un cont bancar pentru plata facturilor lunare, în timp ce 26% plătesc facturile la utilități doar cash.

Plata în magazinele fizice e făcută și cu cash dar și cu cardul de către cei mai mulți români (circa 40%), în timp ce doar cu cash plătesc aproape aceeași pondere (37,5%). Doar cu cardul plătesc circa 23% dintre respondenți.

Pe de altă parte, peste 38% dintre respondenți susțin că folosesc Google Pay / Apple Wallet pentru cumpărăturile din magazine direct cu telefonul, acesta fiind un procentaj în creștere comparativ cu anii trecuți.

Informații despre sondaj

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58% dintre respondenți sunt salariați, peste 70% locuiesc la oraș, 40% au studii superioare sau postuniversitare.