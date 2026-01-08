Comisia Europeană a lansat o nouă rundă a programului DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise gratuite de călătorie. Inițiativa le oferă participanților șansa de a explora continentul și de a descoperi diversitatea culturală europeană.

Pe lângă permisul de călătorie, tinerii selectați vor beneficia de un card de reduceri, valabil pentru activități culturale, cazare, transport local, alimente și alte servicii. Programul include și rute culturale tematice, precum și sesiuni de informare și reuniuni dedicate participanților.

DiscoverEU face parte din programul Erasmus+ și promovează mobilitatea, schimburile culturale și călătoriile ecologice. Ediția din acest an marchează și 40 de ani de la crearea spațiului Schengen, subliniind importanța liberei circulații în Europa. Programul se adresează tinerilor născuți în 2007 din statele UE și din țările asociate Erasmus+, interesul fiind unul ridicat, cu sute de mii de cereri depuse.

Sursa: Realitatea Financiara